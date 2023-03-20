"إنسان" تكرّم الفائزين بجائزة التميز للعام 2022

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" حفل جائزة التميز للعام 2022 ، بحضور محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية وقيادات ومنسوبي إنسان، وذلك في نادي إنسان الاجتماعي بحي المربع.
وفي كلمته في الحفل المعد بتلك المناسبة، رحب مدير عام الجمعية محمد المحارب بالحضور الكريم وقال "إن جائزة إنسان للتميز تهدف إلى رفع مستوى جودة الأداء في الجمعية وفروعها، وبث روح التنافس الفاعل بين العاملين، وتعد جائزة التميز أحد الأساليب المؤثرة في تحسين بيئة العمل، وفق آلية متطورة لمراقبة الأداء الوظيفي والتطوير المستمر".
وأضاف "المحارب" أن جائزة إنسان للتميز تمنح للموظفين والموظفات ضمن شروط ومعايير لجنة الجائزة التي اشتملت على أعلى درجة تقييم أدائي، وأعلى نسبة من درجة الترشيح للجائزة وفقًا لمعايير التقييم المعدة لذلك، حيث يتم التقييم من خلال زيارات ميدانية، إضافة إلى التزام كل فرع بإرفاق تقارير للمؤشرات التي تم تحقيقها ومدى مواءمتها للبنود الخاصة بفروع الجائزة.
وأوضح "المحارب" أن فروع جائزة إنسان للتميز تضمنت أفضل فرع، وأفضل قسم بحث اجتماعي وأفضل موظف على مستوى الإدارات بالإدارة العامة، وأفضل الممارسات في مستوى الأداء العام، إضافة إلى جائزة الموظف المثالي، وجائزة أفضل فكرة إبداعية، وجائزة التحول الرقمي وأفضل محتوى.. وغيرها.
وأشاد "المحارب" بما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي وارتفاع نسبة النمو في برامج الجمعية، مما يؤكد ريادتها وتميزها، وأسفرت هذه الجهود عن حصول الجمعية على بيئة أفضل عمل في المملكة والشرق الأوسط خلال العام الماضي، ويأتي هذا الإنجاز حرصًا من جمعية (إنسان) على توفير بيئة عمل جاذبة للموظفين والموظفات، لتحسين الأداء العام، وتحقيق مستوى الرضا، ورفع الكفاءة والإنتاجية للعالمين بالجمعية، بما ينعكس على تقديم خدمات متميزة لأبناء وأسر الجمعية وتجويد حياتهم، إضافة إلى انضمام الجمعية إلى عضوية مجلس إدارة اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، والمشاركة في منتدى اللجان العمالية للقطاع غير الربحي، لكون إنسان أول جمعية في المملكة أنشأت اللجنة العمالية.
وأشار إلى أن الجمعية أطلقت حزمة من المبادرات والبرامج لتحسين بيئة العمل، تضمنت برامج تأهيلية وتطويرية، من ضمنها برنامج القائد المتكامل، رحلة المعرفة لزيارة أفضل 100 جهة متميزة في المملكة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وكذلك إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للموظفين، واستحداث قسم خاص بالاتصال الداخلي، واعتمدت انسان مجموعة من البرامج التي تساعد على تطوير التفكير الإبداعي للموظفين، ومن ذلك برنامج ساعة إبداع، وبرنامج وصّل صوتك، ولقاء مع مدير، ومجلس شورى إنسان . كما تحرص الجمعية على إيجاد بيئة عمل تنافسية وتشجيعية للموظفين والموظفات. ولا شك أن هذه البرامج والمحفزات تعد دوافع لمنسوبي إنسان للتألق وتحسين الأداء مما يؤهلهم للتنافس في جائزة التميز.
تلا ذلك عرض مرئي يحاكي مسيرة جائزة التميز في إنسان، ودورها في بث التنافسية بين المشاركين.
وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين بفروع الجائزة، ورصد انطباعاتهم حول الجائزة، حيث عبّروا عن بالغ سرورهم بهذا التكريم، مؤكدين أن الجائزة دافع لتقديم المزيد من العطاء والتميز وتقديم أعمال وفق معايير عالية الجودة لما فيه خدمة أبناء وأسر الجمعية، ومعربين عن شكرهم للجمعية لاهتمامها بالموظفين وتقديم المحفزات لهم، وتوفير الممكنات التي تساعدهم على التطوير وتحسين الأداء في سائر البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين.