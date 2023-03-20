"إنسان" تكرّم الفائزين بجائزة التميز للعام 2022

وأشاد "المحارب" بما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي وارتفاع نسبة النمو في برامج الجمعية، مما يؤكد ريادتها وتميزها، وأسفرت هذه الجهود عن حصول الجمعية على بيئة أفضل عمل في المملكة والشرق الأوسط خلال العام الماضي، ويأتي هذا الإنجاز حرصًا من جمعية (إنسان) على توفير بيئة عمل جاذبة للموظفين والموظفات، لتحسين الأداء العام، وتحقيق مستوى الرضا، ورفع الكفاءة والإنتاجية للعالمين بالجمعية، بما ينعكس على تقديم خدمات متميزة لأبناء وأسر الجمعية وتجويد حياتهم، إضافة إلى انضمام الجمعية إلى عضوية مجلس إدارة اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، والمشاركة في منتدى اللجان العمالية للقطاع غير الربحي، لكون إنسان أول جمعية في المملكة أنشأت اللجنة العمالية.