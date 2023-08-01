"تعليم الطائف" يعتمد 41 برنامجًا بأكثر من 160 ساعة تدريبية للمعلمين والمعلمات

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله العازمي أن إدارة تعليم الطائف تدعو سائر منسوبيها من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للالتحاق بمنظومة برامج التطوير المهني الصيفية المقامة عن بعد وحضوريًا والتي تتنوع مجالاتها وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية . وفي مقدمتها برامج قطاع "البنين" التفكير الناقد، تعزيز مهارات القراءة باستخدام الذكاء الصناعي، ممارسة القيادة المدرسية، البحث الإجرائي، التعلم النشط ، تصميم وبناء الاختبارات، الممارسات المبنية على الأدلة والبراهين في التربية الخاصة، توظيف التقنية في خدمة ذوي الإعاقة، الخصائص والمفاهيم لتعليم الكبار، وكذلك في قطاع البنات.