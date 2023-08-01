"تعليم الطائف" يعتمد 41 برنامجًا بأكثر من 160 ساعة تدريبية للمعلمين والمعلمات

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف خطة مشروع التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية والتي احتوت على 41 برنامجًا تدريبيًا بأكثر من 160 ساعة تدريبية منها 16 برنامجًا للمعلمين عن بعد و25 برنامجًا للمعلمات حضوريًا وعن بعد وتهدف البرامج التدريبية إلى رفع مستوى الأداء المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وتحسين نواتج التعلم، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية تخصصية وعامة وفقًا للاحتياجات المهنية، وتقديم متطلبات الترقية، وتوفير فرص تدريبية مستدامة لشاغلات الوظائف التعليمية خلال إجازة نهاية العام الدراسي 1444هـ.
وينطلق برنامج التدريب الصيفي ابتداءً من يوم الأحد 19 من المحرم ولمدة أسبوعين والتسجيل متاح في البرامج التدريبية عبر المنجز للمعلمين وعبر بوابة التدريب للمعلمات.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله العازمي أن إدارة تعليم الطائف تدعو سائر منسوبيها من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للالتحاق بمنظومة برامج التطوير المهني الصيفية المقامة عن بعد وحضوريًا والتي تتنوع مجالاتها وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية . وفي مقدمتها برامج قطاع "البنين" التفكير الناقد، تعزيز مهارات القراءة باستخدام الذكاء الصناعي، ممارسة القيادة المدرسية، البحث الإجرائي، التعلم النشط ، تصميم وبناء الاختبارات، الممارسات المبنية على الأدلة والبراهين في التربية الخاصة، توظيف التقنية في خدمة ذوي الإعاقة، الخصائص والمفاهيم لتعليم الكبار، وكذلك في قطاع البنات.
القيادة بالذكاء العاطفي، الرخصة المهنية لمعلمات اللغة العربية، التدريس وفق أنماط التعلم، الهيدروجين الأخضر طاقة المستقبل، ممارسات معلمةً رياض الأطفال، إدارة الاجتماعات، الفاعلية الشخصية، ملف الإنجاز، مساحة ابتكار، كيف يعمل العلماء والمهندسون؟!.
وأبان "العازمي" أن المتدربين يحصلون في نهاية البرنامج على شهادة حضور برنامج تدريبي، إضافة إلى احتساب البرامج في نقاط التطوير المهني.