مركز "الحوار الوطني" ينظّم ندوةً عن المخدّرات وآثارها السلبية بشرورة

وتناولت الندوةُ الحديثَ عن ظاهرة المخدرات، وأنواع المؤثرات العقلية وأثرها على الفرد والمجتمع، والسلوكيات للمتعاطي، والفئات العمرية الأكثر عرضةً للتعاطي والإدمان، وأساليب الوقاية، وخطوات العلاج، ومسؤولية الأسرة في الحدّ من الانزلاق في آفة المخدرات.