مركز "الحوار الوطني" ينظّم ندوةً عن المخدّرات وآثارها السلبية بشرورة

نظم فرعُ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران، اليوم الثلاثاء؛ ندوةً بعنوان "المخدرات وآثارها السلبية على الأسرة والمجتمع"، في قاعة الأمير مشعل بمحافظة شرورة.
عُقدت الندوة برعاية محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، وبمشاركة شرطة المحافظة، وإدارة التعليم بالمحافظة، وجامعة نجران، وإدارة مكافحة المخدرات، والمعهد الصناعي الثانوي، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتناولت الندوةُ الحديثَ عن ظاهرة المخدرات، وأنواع المؤثرات العقلية وأثرها على الفرد والمجتمع، والسلوكيات للمتعاطي، والفئات العمرية الأكثر عرضةً للتعاطي والإدمان، وأساليب الوقاية، وخطوات العلاج، ومسؤولية الأسرة في الحدّ من الانزلاق في آفة المخدرات.
كما تناولت تأثيرَ تعاطي المخدرات على الصحة العامة للأفراد، والآثار النفسية والصحية للإدمان.
وأشاد المشاركون في الندوة بالدور الهام لكل الجهات الأمنية المختصّة في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة.
كما أكّدوا حرصَ رجال الأمن على تنفيذ مهامّهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.
وتأتي مشاركة فرع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران، ضمن الدور الذي يضطلع به لتعزيز قيم التماسك الاجتماعي ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية المهدّدة للنسيج الاجتماعي، وانطلاقًا من الدور الهام في التفاعل مع الحملات الوطنية ومناقشة القضايا الاجتماعية التي تهدف إلى حماية النسيج المجتمعي.