"رئيس بلدية بقعاء": علينا أن نحمل على عواتقنا أمانة نصرة الوطن والدفاع عنه واستذكار جهود قادته

قال رئيس بلدية محافظة بقعاء المهندس طلال بن علي الشريف: "نحتفل في بلادي المملكة العربية السعودية باليوم الوطني المجيد الـ 93 والذي يصادف الـ 23 من شهر سبتمبر من كل عام، وهو في هذه السنة يحمل شعار “نحلم ونحقق” في مدعاة للفخر بالأحلام التي أصبحت واقعاً ترجمتها تلك المشاريع الضخمة التي راهنت عليها المملكة في رؤية السعودية 2030؛ إذ ترسخت فيها قوة وطني ومكانتها حتى أصبحت "محور الكون" على جميع الأصعدة".
وتابع: "اليوم ها نحن نستشعر تلك العظمة بفرحة يغمرها حب الوطن المزروع في فؤاد كل سعودي حر أبيّ، وفي هذا اليوم تشارك بلدية محافظة بقعاء هذه الفرحة وهذا الحب مع كل مواطن ونحن نرفع أكف الضراعة لله ونبتهل له بأن يحفظ ملكنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الملهم عرّاب التغيير والتقدم في هذا البلد وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقرارة أعواماً عديدة على نهج الشريعة السمحاء وبدستور القرآن الكريم".
واختتم "الشريف" قائلاً: "علينا جميعاً أن نحمل على عواتقنا أمانة نصرة هذا الوطن والدفاع عنه واستذكار جهود قادته الأولين، وأن نجعل الانتماء له فرضًا واجبًا علينا وركناً من أركان وطنيتنا، وأن نذود عن سمعته في كل موقع ومعترك".