"رئيس بلدية بقعاء": علينا أن نحمل على عواتقنا أمانة نصرة الوطن والدفاع عنه واستذكار جهود قادته

قال رئيس بلدية محافظة بقعاء المهندس طلال بن علي الشريف: "نحتفل في بلادي المملكة العربية السعودية باليوم الوطني المجيد الـ 93 والذي يصادف الـ 23 من شهر سبتمبر من كل عام، وهو في هذه السنة يحمل شعار “نحلم ونحقق” في مدعاة للفخر بالأحلام التي أصبحت واقعاً ترجمتها تلك المشاريع الضخمة التي راهنت عليها المملكة في رؤية السعودية 2030؛ إذ ترسخت فيها قوة وطني ومكانتها حتى أصبحت "محور الكون" على جميع الأصعدة".