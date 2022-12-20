محافظ الليث يفتتح أولى البيوت المحمية لمشروع وقف البر الخيري للزراعة المائية

افتتح محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، مساء اليوم بمركز غميقة "العين الحارة"، أولى البيوت المحمية لمشروع وقف البر الخيري أحد مشروعات الاستثمار الاجتماعي للزراعة المائية الذي تنفذه جمعية البر الخيرية ببني يزيد، وذلك بحضور ممثل الهيئة العامة للأوقاف فراس الضرغام، ورئيس مركز غميقة سلمان بن سلطان الشريف، ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس يحيى المهابي، ورئيس بلدية غميقة المهندس عبدالله السيد، وأعضاء جمعية البر الخيرية ببني يزيد ومديري ورؤساء الجهات الحكومية.
ونوه محافظ الليث بالدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع غير الربحي في المملكة من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، ما جعل مملكتنا الحبيبة في قيادة العمل الخيري والإنساني على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بدعم وبسخاء ليعم النماء على الإنسان وتنمية المكان بصورة مستدامة.
وشدد محافظ الليث على حرص ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه على أهمية الدعم المستمر وتسخير جميع الإمكانات للنهوض بالتنمية في بناء الإنسان وتنمية المكان، مشيدًا بحزمة البرامج والأنشطة التي تنفذها الجمعية؛ وبرامجها الخيرية المستدامة التي تقدّمها في سبيل خدمة المستفيدين.
من جانب آخر بيّن رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد نايف اليزيدي، أن الجمعية تسعى من خلال العديد من البرامج التي تهدف إلى نقل المستفيدين من الخدمات التي تقدمها من الرعوية إلى التنموية المنتجة وتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي وإشراكهم في التنمية الاجتماعية.
وبيّن أن المشروع يعد أحد الأوقاف والمشروعات الاستثمارية النوعية التي تهدف إلى تحقيق أثر تنموي واقتصادي واجتماعي، بصورة مستدامة، كما يُسهم في خلق فرص وظيفية للشباب والفتيات بالمحافظة، ويعمل على تعزيز الاستثمار الاجتماعي في القطاع غير الربحي بما يوافق مخرجات رؤية المملكة 2030، كما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الغطاء النباتي وتنوع مصادر الدخل للجمعية.
وكشف اليزيدي عن أن الجمعية تسعى إلى التوسع في مجال الاستدامة المالية في مراحل متعددة من خلال تنوع المصادر وتبني المشروعات النموذجية والرائدة ذات الفائدة للوطن والمواطن والإسهام في تحقيق أهداف إستراتيجيات الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في مجال المؤسسات غير الربحية.
ويقع المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ 200.000م2، على بعد 41 كلم2 شرق محافظة الليث، بمركز غميقة، وعلى مسار مشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرمة الرابط الليث بمحافظات ميسان والطائف، وبالقرب من منتزه العين الحارة، حيث يضم 30 بيتًا محميًا مخصصًا للاستزراع المائي في الورقيات والثمريات، وبطاقة إنتاجية مقدرة بطنين في مرحلته الأولى.