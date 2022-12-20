محافظ الليث يفتتح أولى البيوت المحمية لمشروع وقف البر الخيري للزراعة المائية

وبيّن أن المشروع يعد أحد الأوقاف والمشروعات الاستثمارية النوعية التي تهدف إلى تحقيق أثر تنموي واقتصادي واجتماعي، بصورة مستدامة، كما يُسهم في خلق فرص وظيفية للشباب والفتيات بالمحافظة، ويعمل على تعزيز الاستثمار الاجتماعي في القطاع غير الربحي بما يوافق مخرجات رؤية المملكة 2030، كما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الغطاء النباتي وتنوع مصادر الدخل للجمعية.