ضمن حزمة مهرجانات زراعية .. "خيرات محايل عسير" يجذب السكان وزوار المحافظة

دشن محافظ محافظة محايل عسير محمد بن فلاح القرقاح بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، مهرجان "خيرات محايل عسير" الذي تقيمه وزارة البيئة والمياه والزراعة لمدة أربعة أيام. ويقع المهرجان بجوار نادي محايل الرياضي بالحيلة.
وشهد الافتتاح عددًا من اللوحات الاستعراضية المرئية والحية وقصيدة فصحى وعرضًا آخر لمسار الرحلة التي قام بها الرحالة علي الأسمري دعمًا وتعريفًا للبيئة والزراعة بمنطقة عسير، كما شهد الحفل تكريم عددٍ من الجهات المشاركة وأوبريتًا وطنيًا مكونًا من أربع لوحات فنية تحاكي الفولكلور الشعبي للمحافظة.
ويشتمل المهرجان في الأيام الثلاثة المتبقية على ورش عمل زراعية وندوات حوارية ومحاضرات وفقرات استعراضية ومسابقات ترفيهية للأطفال ولوحات فنية ومساحات متعددة للفن التشكيلي كما تحتوي خيمة المهرجان على أكثر من 60 جناحاً تم تخصيصها للنحالين والحرفيين والمزارعين ومنتجي البُن والجهات المشاركة وأركانًا للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم وذلك بشكل يومي ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً وحتى 11 مساءً.
من جهة أخرى، أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير المهندس أحمد آل مجثل أن الوزارة تحرص على إقامة تلك المهرجانات الزراعية ومنها مهرجان خيرات عسير دعمًا وتحفيزًا للمزارعين ومنتجي البن والعسل لتسويق منتجاتهم مجانًا دون مقابل، وتشجع الوزارة التعاون والتكامل في هذا المجال بما يحقق تنمية المنتجات المحلية ودعمها مشيدًا بالدور المأمول من الإعلام في التعريف بهذه المناشط التنموية.
يُذكر أن الوزارة ممثلة في فرع منطقة عسير أقامت هذا العام عددًا من المهرجانات الزراعية والتي وجدت إقبالاً كبيرًا وهي مهرجان العنب في الماوين، ومهرجان العسل في النماص، ومهرجان صفري بيشة، ومهرجان العسل بكحلا، إضافة إلى مهرجان العسل ببحر أبوسكينة ثم مهرجان العسل بالمجاردة، وحاليًا مهرجان خيرات محايل عسير، وستختتم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهرجانات بالمنطقة بمهرجان العسل برجال ألمع.