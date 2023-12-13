ضمن حزمة مهرجانات زراعية .. "خيرات محايل عسير" يجذب السكان وزوار المحافظة

يُذكر أن الوزارة ممثلة في فرع منطقة عسير أقامت هذا العام عددًا من المهرجانات الزراعية والتي وجدت إقبالاً كبيرًا وهي مهرجان العنب في الماوين، ومهرجان العسل في النماص، ومهرجان صفري بيشة، ومهرجان العسل بكحلا، إضافة إلى مهرجان العسل ببحر أبوسكينة ثم مهرجان العسل بالمجاردة، وحاليًا مهرجان خيرات محايل عسير، وستختتم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهرجانات بالمنطقة بمهرجان العسل برجال ألمع.