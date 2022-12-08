أمين الطائف: ميزانية النماء تعكس سعي القيادة الرشيدة لدعم متطلبات التنمية الشاملة

رفع أمين الطائف المهندس يوسف بن ناصر الصايغ خالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة إقرار ميزانية عام 1444 - 1445 هـ ( 2023م) والتي حملت في طياتها بشائر الخير للجميع بما تضمنته من أرقام تعكس حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - لدعم المشروعات التنموية والتطويرية والبرامج التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وتفصيلاً، أشار "الصايغ" إلى أن الميزانية تعكس متانة اقتصاد وطننا الغالي، وقدرته العالية على التعامل مع المتغيرات التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي، موضحاً أن المملكة تجاوزت التحديات في سعيها للوصول إلى التنمية الشاملة ودعم مسيرة نهضة البلاد نحو آفاق أوسع.
وتطرق أمين الطائف إلى الخطوات الإصلاحية الشاملة لدفع عجلة التنمية ومواصلة انطلاقها إلى مستويات أعلى من الإنجاز والإنتاج والتفوّق وهذا ما كان بحمد الله، وذلك لتوفير كل ما يخدم المواطن ويعزز مقومات الحياة الكريمة له ويرتقي بالخدمات المقدمة إلى مستوى التطلعات.
وأكد المهندس الصايغ أن أرقام الميزانية تشير إلى أن دولتنا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من التقدم وتحقيق الرفاهية لأبناء هذا الوطن الكريم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، في ظل الدعم الذي تحظى به جميع القطاعات الخدمية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظهما الله -، وأسفرت خطط وبرامج تنويع مصادر الدخل في تحقيق قفزات متلاحقة في القطاعات الانتاجية المختلفة.
ودعا أمين الطائف الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - إلى مزيد من التنمية والتطور لبلادنا العزيزة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.