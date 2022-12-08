أمين الطائف: ميزانية النماء تعكس سعي القيادة الرشيدة لدعم متطلبات التنمية الشاملة

وأكد المهندس الصايغ أن أرقام الميزانية تشير إلى أن دولتنا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من التقدم وتحقيق الرفاهية لأبناء هذا الوطن الكريم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، في ظل الدعم الذي تحظى به جميع القطاعات الخدمية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظهما الله -، وأسفرت خطط وبرامج تنويع مصادر الدخل في تحقيق قفزات متلاحقة في القطاعات الانتاجية المختلفة.