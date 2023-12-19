"إرادة التوحد" تطلق برنامج "طيف" لتنمية مهارات منسوبيها

وأوضحت "غالية السويدي" رئيس مجلس الإدارة أن مثل هذه البرنامج تأتي ضمن الأهداف الأساسية التي ترتكز عليها الجمعية وهي تقديم الخدمات التأهيلية لذوي اضطراب طيف التوحد بإشراف كوادر مهنية متخصصة لرفع جودة الخدمة.