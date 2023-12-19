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"إرادة التوحد" تطلق برنامج "طيف" لتنمية مهارات منسوبيها
أطلقت جمعية إرادة التوحد بنجران اليوم برنامج طيف وإرادة لتنمية مهارات ذوي اضطراب طيف التوحد.
ويشمل البرنامج الجلسات التأهيلية لمستفيدي الجمعية من تعديل سلوك ونطق وتخاطب وألعاب حركية وينفذ بمقر الجمعية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن تفعيل أهداف الجمعية في تقديم الخدمات ذات الجودة العالية لذوي اضطراب طيف التوحد بمتابعة وإشراف مجموعة من المختصين في مجال التوحد.
وأوضحت "غالية السويدي" رئيس مجلس الإدارة أن مثل هذه البرنامج تأتي ضمن الأهداف الأساسية التي ترتكز عليها الجمعية وهي تقديم الخدمات التأهيلية لذوي اضطراب طيف التوحد بإشراف كوادر مهنية متخصصة لرفع جودة الخدمة.