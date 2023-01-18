"أيتام رنية" تُعلن حصيلة منجزات مشروعاتها في 2022

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام في رنية محمد بن ماضي السبيعي: ما قُدِّم من منجزات في التقرير السنوي، لم يأت إلا بفضل الله، ثم القيادة الرشيدة على دعمها المستمر، والتي أولت هذه الفئة الغالية اهتمامًا خاصًا، وقدّمت لهم الدعم والتمكين والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م.