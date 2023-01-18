"أيتام رنية" تُعلن حصيلة منجزات مشروعاتها في 2022

أعلنت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة رنية، اليوم الأربعاء، حصيلة منجزات مشروعاتها وأعمالها لعام 2022م، والتي تكلفت أكثر من مليوني ريال.
وتوزّعت أعمال الجمعية في العام الماضي، على 13 مشروعًا لخدمة مستفيديها، بالإضافة لتحقيق المتجر الإلكتروني لوحدة تنمية الموارد المالية إيرادات تجاوزت حاجز الـ700 ألف ريال.
وذكرت الجمعية في تقريرها السنوي، أنه احتضن مشروع كفالة الأيتام 325 يتيمًا ويتيمة، وبلغت تكلفته مليونًا و170 ألف ريال، وأما "كفالة الأرامل" فاحتضن 144 أرملة وبمبلغ (691.200) ريال.
كما صُرِفت زكاة المال على 575 يتيمًا ويتيمة وأرملة، وبمبلغ (289.825) ريالًا، وأما السلال الغذائية فتم توزيعها على 169 أسرة، وبلغت تكلفتها (105.300) ريال.
وأضافت الجمعية في تقريرها: استفادت 16 أسرة من مشروع "تفريج الكُربات" البالغ (135.352) ريالًا، وأما مشروع "كسوة الشتاء" الذي استهدف 325 يتيمًا ويتيمة فبلغ (97.500) ريال، وبلغت تكلفة مشروع "كسوة العيد" الذي استفاد منه 300 يتيم ويتيمة (45 ألف ريال)، وكذلك استفادوا من "الحقيبة المدرسية" البالغة (30 ألف ريال).
وواصلت استعراض منجزاتها للعام الماضي 2022م، قائلة: تمكّنت الجمعية من توزيع 235 وحدة سكنية على المستفيدين، وتسليم خمس سيارات على المستفيدين، جاءت دعمًا من مؤسسة الوليد للإنسانية، كما استفاد من برنامج الحج ثمانية أيتام وبتكلفة (6.650) ريالًا.
واستعرضت "الجمعية" منجزات مستفيديها الأيتام في المجال التعليمي والتي تكللت بتتويج طالبَين بالمركز الأول في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية في المعسكر العلمي السادس لأيتام السعودية بالمنطقة الشرقية، وبلغت تكلفة المشروع (4.650) ريالًا. كما نفّذت دورات تدريبية لـ عشر يتيمات وبتكلفة بلغت (4 آلاف ريال).
وأشار التقرير إلى أن مصروفات "الجمعية" في العام الماضي، بلغت (2.579.477) ريالًا، كما قدّمت عبر منصة العمل التطوعي أكثر من تسعة آلاف ساعة تطوعية، واستفاد منها 226 متطوعًا ومتطوعة، وسجّل المتجر الإلكتروني الخاص بوحدة تنمية الموارد المالية، إيرادات تجاوزت 700 ألف ريال لمختلف البرامج والمشروعات.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام في رنية محمد بن ماضي السبيعي: ما قُدِّم من منجزات في التقرير السنوي، لم يأت إلا بفضل الله، ثم القيادة الرشيدة على دعمها المستمر، والتي أولت هذه الفئة الغالية اهتمامًا خاصًا، وقدّمت لهم الدعم والتمكين والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م.
وأضاف "السبيعي": حرصت "الجمعية" خلال عامها الماضي، على تنوّع برامجها ومشروعاتها لتكون شاملة لمعظم احتياجات مستفيديها من الأرامل والأيتام، وتسعى خلال هذا العام على أن تواصل العمل وتطويره من خلال تفعيل برامج نوعية تلامس الاحتياجات، والعمل على تحديث ورفع أعدادهم من خلال تغطية كل مراكز وقرى المحافظة.
واختتم "السبيعي" حديثه بشكر الأيادي البيضاء التي ساهمت في إنجاح البرامج والمشروعات بدعمهم السخي؛ سائلاً الله عز وجل، لهم القبول والسداد في القول والعمل.