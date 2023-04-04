الطائف.. بحث الاستعدادات التحضيرية لبطولة الملك سلمان للأندية العربية

واطلع خلال الاجتماع على عرض حول الاستعدادات الأولية، مثمّناً حرص القيادة الرشيدة والخطوات الناجحة التي تعمل عليها وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في إبراز هذا الحدث الرياضي الكبير، وما تقدمه من جهود حثيثة، مشيراً إلى أهمية بذل أقصى الجهود لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى التجهيزات المتعلقة باستقبال المشاركين والحضور الجماهيري وما يترتب عليه من تقديم خدمات نوعية ولوجستية.