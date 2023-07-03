زفاف 26 شابًا وفتاةً في حفل الزواج الجماعي السادس بـ"مظافرة الجعّدة"

وأوضح "مسيفر" أن ذلك يُشكل أكثر من 90 بالمائة من الميزانية، مُنوهًا في الوقت نفسه، إلى أن عدد اللجان العاملة في مُبادرة الزواج الجماعي منذ انطلاقتها العام 1437هـ، وحتى عامها السادس هذا العام 1444هـ، بلغ ثماني لجان، شملت لجان "المجلس الاستشاري - المالية - الإعلامية - الاستقبال - الضيافة - التجهيزات"، بإلإضافة إلى اللجنة النسائية، ولجنة التقييم والتغذية الراجعة.