محافظ جدة يؤكد على ضرورة تفعيل أدوار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترأس محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمقر المحافظة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم.
واطّلع المحافظ، خلال الاجتماع، على دور المركز وفق اختصاصاته والجهود التي يقدمها لتنمية القطاع وقواعد حوكمة عمل الجمعيات الأهلية والتعاونية والصناديق العائلية.
كما اطلع على دور المركز في تعزيز وتنمية القطاع غير الربحي؛ لتحقيق التطور المستدام والتنمية الشاملة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وأكد الأمير "سعود"، ضرورة تفعيل دور المركز لدعم الجمعيات الأهلية والتعاونية والصناديق العائلية بالمحافظة.