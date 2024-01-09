محافظ جدة يؤكد على ضرورة تفعيل أدوار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترأس محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمقر المحافظة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم.