"تنمية المجتمع" بعسير تعقد ورشة "توجهات السياسة العامة للشباب في المملكة"

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً بوكالة تنمية المجتمع، الإدارة العامة للتنمية الشبابية، ورشة عمل بعنوان "توجهات السياسة العامة للشباب في المملكة"،
بحضور المدير العام للتنمية الشبابية وبمشاركة عددٍ من شباب منطقة عسير والجهات المهتمة بشؤون الشباب بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة عسير.
وتضمنت محاور الورشة أبرز التدابير التي تشملها السياسة العامة للشباب في المملكة بهدف تعزيز مستوى التعاون والشراكة مع مختلف الجهات في القطاعات ذات الصلة، ورفع مستوى المواءمة وتنسيق الجهود بما يضمن التنفيذ الفعّال للمشروعات والبرامج الاستراتيجية، ويسهم في توفير أفضل السبل لتحقيق طموحات الشباب السعودي وتفعيل دورهم في بناء مستقبل الوطن.