"تنمية المجتمع" بعسير تعقد ورشة "توجهات السياسة العامة للشباب في المملكة"

وتضمنت محاور الورشة أبرز التدابير التي تشملها السياسة العامة للشباب في المملكة بهدف تعزيز مستوى التعاون والشراكة مع مختلف الجهات في القطاعات ذات الصلة، ورفع مستوى المواءمة وتنسيق الجهود بما يضمن التنفيذ الفعّال للمشروعات والبرامج الاستراتيجية، ويسهم في توفير أفضل السبل لتحقيق طموحات الشباب السعودي وتفعيل دورهم في بناء مستقبل الوطن.