جامعة الملك خالد تنظم لقاء "التجربة التاريخية السعودية وأثرها في تعزيز الهوية الوطنية"

وناقش اللقاءُ السمات التي جعلت من التجربة التاريخية السعودية تجربة فريدة استثنائية استعرض الدكتور علي بن عوض آل قطب جوانب منها؛ مشيرًا إلى أبرز مراحل التاريخ السعودي وأهم أحداثه ومحطاته التاريخية، وشدد "آل قطب" على أن بناء الدولة السعودية كان مشروعًا حضاريًّا في كل تفاصيله، وقد تحقق لهذا المشروع النجاح والاستدامة حين استعلى على الجهوية والقبلية والمناطقية وعمل على ترسيخ القيم الحضارية العليا.