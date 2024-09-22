"المطرفي" مهنئًا القيادة باليوم الوطني 94.. يوم عظيم نستذكر فيه البطولات وتوحيد المملكة

رفع مدير مكتب وزارة الصحة ببيشة "نايف بن ظاهر المطرفي" أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، وإلى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سائر أفراد الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها واستقرارها.