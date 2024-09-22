"المطرفي" مهنئًا القيادة باليوم الوطني 94.. يوم عظيم نستذكر فيه البطولات وتوحيد المملكة

رفع مدير مكتب وزارة الصحة ببيشة "نايف بن ظاهر المطرفي" أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، وإلى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سائر أفراد الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها واستقرارها.
وأكد "المطرفي" أن هذه المناسبة الغالية، بكل فخر واعتزاز نحتفل بذكرى اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس -طيّب الله ثراه- الذي أرسى دعائم هذا الوطن المبارك، يوم عظيم نستذكر فيه البطولات التي وحّدت الوطن ومناسبة وطنية غالية في ترسيخ مفهوم الانتماء في قلوب الأجيال القادمة (نحلم ونحقق).
وأضاف" المطرفي"، أربعة وتسعون عامًا حملت بين طياتها صورًا مشرقة من التقدم والعطاء في شتى المجالات، وتسير المملكة العربية السعودية في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، على أساس بناء حضارة الوطن والإنسان.
واختتم ، في هذا اليوم الوطني المجيد أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقنا جميعًا لتحقيق تطلعاته الكبيرة.