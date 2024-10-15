نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتبوك خليل بن إبراهيم ضامري.