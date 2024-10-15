نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتبوك خليل بن إبراهيم ضامري.
واطلّع نائب أمير منطقة تبوك، خلال الاستقبال، على التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يحتويه من جهود ميدانية وتوعوية أسهمت في نشر الوعي والوسطية والاعتدال بين المجتمع.
ونوّه الأمير خالد بن سعود باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأكد أهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي، عن المنكر من أعمال ومهام بالمنطقة.
وأعرب "ضامري" عن شكره لأمير منطقة تبوك ونائبه على دعمهما ومتابعتهما لجميع برامج الهيئة وحملاتها التوعوية والوقائية في المنطقة؛ ما أسهم في إنجاح برامجها وأنشطتها.