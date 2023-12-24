"تقني عسير" يوقّع اتفاقية تعاون مع "مدن" لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالمدن الصناعية

وأبان أن "الإدارة" و"مدن" تسعيان من خلال هذه المذكرة إلى تفعيل سبل التعاون الفعال بين الجانبين؛ لتحقيق رسالة التدريب والتوظيف والمنافع المتبادلة بين الطرفين، والتي تعدّ من المسؤولية الوطنية من أجل التطوير، وتحقيق رؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج يحقّق تطلعات قيادة المملكة.