"تقني عسير" يوقّع اتفاقية تعاون مع "مدن" لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالمدن الصناعية
وقّعت الإدارةُ العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"؛ اتفاقيةَ تعاون لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالمدن الصناعية بمنطقة عسير.
وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال تدريب وتأهيل وتوظيف خريجي وخريجات التدريب التقني بمنطقة عسير؛ من خلال المراكز المتخصصة في المدن الصناعية فيما يخدم تطلعات وأهداف الطرفين وتلبية احتياجاتهما من المهن والتخصصات المستهدفة.
وقّع المذكرةَ مديرُ عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان الحفظي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس ماجد العرقوبي.
وأكّد مديرُ عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي، أهميةَ هذه المذكرة في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأبان أن "الإدارة" و"مدن" تسعيان من خلال هذه المذكرة إلى تفعيل سبل التعاون الفعال بين الجانبين؛ لتحقيق رسالة التدريب والتوظيف والمنافع المتبادلة بين الطرفين، والتي تعدّ من المسؤولية الوطنية من أجل التطوير، وتحقيق رؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج يحقّق تطلعات قيادة المملكة.