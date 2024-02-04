"مرات" تحصد المركز الثالث على مستوى بلديات المنطقة للتميز في معالجة البلاغات

حققت بلدية محافظة مرات المركز الثالث على مستوى بلديات منطقة الرياض، والمركز الأول على مستوى المحافظات للتميز في معالجة بلاغات مركز 940 والامتثال في التنفيذ، وتحقيق نسب عالية في رضا المستفيدين لعام 2023م.
وكرم محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ رئيس البلدية ومنسوبي بلدية محافظة مرات، حيث قدم شكره لهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد، مشيداً بالتميز الذي حققته البلدية.
كما كرم أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف رئيس بلدية مرات، لحصولها على التميز في معالجة البلاغات والامتثال في التنفيذ محققة 99 % في متوسط التقييم.
من جانبه، ثمن رئيس بلدية مرات عبدالملك الهويمل تكريم أمين المنطقة ومحافظ مرات للبلدية ومنسوبيها، مشيداً بجهودهما في دعم البلدية في شتى المجالات.