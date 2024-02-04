"مرات" تحصد المركز الثالث على مستوى بلديات المنطقة للتميز في معالجة البلاغات

كما كرم أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف رئيس بلدية مرات، لحصولها على التميز في معالجة البلاغات والامتثال في التنفيذ محققة 99 % في متوسط التقييم.