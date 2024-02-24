"أمانة الرياض" تختتم فعاليّات احتفالية سكان المنطقة بيوم التأسيس

اختتمت أمانة منطقة الرياض فعاليّات حفل سكان الرياض بمناسبة يوم التأسيس الذي جاء برعاية كريمة من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض بمشاركة أكثر من 300 عارض ومؤدٍ، وعناصر احتفالية حية، إضافة إلى أكثر من 15 لوحة جوية وعروض رسمتها طائرات الدرون.
واستعرض الحفل المقام بمنتزه الملك عبدالله، مسيرة الدولة منذ نشأتها حتى العصر الحالي، واستشراف المستقبل، فيما تضمنت الفعاليات لوحة استعراضية، فنية غنائية، مشاهد فلكلورية، إلى جانب لوحة غنائية بعنوان مسيرة تأسيس، ولوحة أخرى بعنوان فخر الأجيال.
وزار احتفال الأمانة بمنتزه الملك عبدالله خلال يومين أكثر من 6000 زائر في منطقة السوق، والتجارب التاريخية، إضافة إلى منطقة الفعاليّات والألعاب، المطاعم والمشروبات.
وجهزت أمانة منطقة الرياض عشرة مواقع أخرى في العاصمة احتفاءً بـ"يوم التأسيس"، ضمن جهودها لضمان مشاركة السكان في يومهم التاريخي، بما يعزز الترابط المجتمعي، ويُسهم في المشاركة الفاعلة في المناسبة.