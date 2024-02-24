"أمانة الرياض" تختتم فعاليّات احتفالية سكان المنطقة بيوم التأسيس

واستعرض الحفل المقام بمنتزه الملك عبدالله، مسيرة الدولة منذ نشأتها حتى العصر الحالي، واستشراف المستقبل، فيما تضمنت الفعاليات لوحة استعراضية، فنية غنائية، مشاهد فلكلورية، إلى جانب لوحة غنائية بعنوان مسيرة تأسيس، ولوحة أخرى بعنوان فخر الأجيال.