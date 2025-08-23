غدًا.. عودة أكثر من 27 ألف معلم ومعلمة إلى مدارس الطائف

يعود غدًا الأحد أكثر من 27 ألف معلم ومعلمة إلى مقار عملهم في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، وذلك استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 1447هـ.
وهنّأت الإدارة منسوبيها من المعلمين والمعلمات عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قائلة: "نُرحب بعودة معلمينا ومعلماتنا لبداية عام دراسي جديد يملؤه التفاؤل والنجاح"، متمنية للجميع عامًا دراسيًا حافلًا بالعطاء والتميّز.
ويستعد أكثر من 270 ألف طالب وطالبة للعودة إلى مقاعد الدراسة في أكثر من 1700 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 / 3 / 1447 هـ، وسط استعدادات مكثفة لضمان بداية منظمة وآمنة.