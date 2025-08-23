غدًا.. عودة أكثر من 27 ألف معلم ومعلمة إلى مدارس الطائف

ويستعد أكثر من 270 ألف طالب وطالبة للعودة إلى مقاعد الدراسة في أكثر من 1700 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 / 3 / 1447 هـ، وسط استعدادات مكثفة لضمان بداية منظمة وآمنة.