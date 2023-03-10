"تطوير المناطق الجبلية" بجازان تنفذ دورة تدريبية للمزارعين للعناية بأشجار البن

وتفصيلاً، قدّم الدورة الدكتور الحبيب خميرة، وتضمنت عدة محاور حول تسميد أشجار البن، من حيث الأهمية ونوع الأسمدة التي تحتاجها الشجرة، وطرق إضافتها إلى الأرض الزراعية بعد تقليم الأشجار.