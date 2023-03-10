"تطوير المناطق الجبلية" بجازان تنفذ دورة تدريبية للمزارعين للعناية بأشجار البن

نفذت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، دورة تدريبية للمزارعين بالمحافظات الجبلية، عن العناية بأشجار البن لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة، ضمن برنامج الهيئة ليوم التأسيس، بمشاركة جامعة جازان.
وتفصيلاً، قدّم الدورة الدكتور الحبيب خميرة، وتضمنت عدة محاور حول تسميد أشجار البن، من حيث الأهمية ونوع الأسمدة التي تحتاجها الشجرة، وطرق إضافتها إلى الأرض الزراعية بعد تقليم الأشجار.
وتهدف الدورة إلى رفع مستوى التثقيف لدى المزارعين والمساهمة في تحسين جودة زراعة البن، فيما يأتي ذلك بدعم واهتمام من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.