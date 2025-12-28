جمعية "وفّى" تكرّم 75 من صنّاع الأثر في المدينة المنورة وتحتفي بعطائهم في مجالات متعددة

نظّمت جمعية "وفّى" لتكريم الرواد والمبدعين، التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حفل تكريم لـ75 شخصية من "صنّاع الأثر" في منطقة المدينة المنورة، ممن تركوا بصمات مميزة في مجالات متنوعة، وذلك برعاية معالي الدكتور بندر بن محمد حجار، وبحضور عدد من رموز وأهالي المنطقة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بن مصطفى النعمان أن رسالة الجمعية منذ تأسيسها تقوم على ترسيخ ثقافة الوفاء والتكريم والاحتفاء بالمتميزين، باعتبار ذلك مسؤولية مجتمعية تُجسّد التقدير كقيمة لا تقل أهمية عن الإنجاز.
وأشار إلى أن الجمعية نجحت في عامها الأول (2025) في تنفيذ حزمة من المبادرات وفق خطتها الإستراتيجية، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماتها 1905 مستفيدين ومستفيدات، من بينهم 75 مكرّمًا في مجالات الريادة والإبداع، إلى جانب تدريب 624 متدربًا ومتدربة، وتمكين أكثر من 1200 من الأجيال القادمة.
واختتم الحفل بتكريم الشخصيات المتميزة في عدة مسارات، شملت التنمية والإعمار، الثقافة والإعلام، الرياضة والكشافة، المتاحف والمعارض، القيادة، العمل الخيري، الأمن، الطب، وتحسين تجربة الزوار والحجاج والمعتمرين، في مشهد احتفائي عبّر عن اعتزاز المدينة المنورة بأبنائها وبمن أسهموا في خدمة المجتمع.