جمعية "وفّى" تكرّم 75 من صنّاع الأثر في المدينة المنورة وتحتفي بعطائهم في مجالات متعددة

وأشار إلى أن الجمعية نجحت في عامها الأول (2025) في تنفيذ حزمة من المبادرات وفق خطتها الإستراتيجية، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماتها 1905 مستفيدين ومستفيدات، من بينهم 75 مكرّمًا في مجالات الريادة والإبداع، إلى جانب تدريب 624 متدربًا ومتدربة، وتمكين أكثر من 1200 من الأجيال القادمة.