محافظ ظهران الجنوب مهنئًا القيادة: المملكة تفخر بمكانة عظيمة من العز والرفعة بين أمم الأرض

رفع محافظ محافظة ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان محافظة ظهران الجنوب، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة اليوم الوطني 92.
وفي كلمة لمحافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح بهذه المناسبة الغالية قائلاً:
إن من فضل الله ونعمته على وطننا الغالي أن هيأ له حكامًا وقادةً أوفياء جعلوا مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار فمنذُ أن تحققت ولله الحمد وحدتنا الوطنية التي بدأ مسيرتها جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل طيب الله ثراه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة والتي تعد أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر.
أضاف: حيث توافرت فيها كل مقومات الوحدة الشرعية وتحقق بسببها لهذا الوطن الأمن والاستقرار والتقدم والنماء والازدهار كان ذلك كله بفضل الله ثم بما بذله ولاة أمرنا المخلصون من جهود وما أخذوا به من أسباب لذلك يأتي اليوم الوطني للمملكة (92).
أردف: والمملكة تفخر بمكانة من العز والرفعة التي نالتها بين أمم الأرض بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.
تابع: وقد حافظت على ثوابتها الإسلامية واستمرت على نهج جلالة الملك المؤسس فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية، لافتًا إلى أن المتتبع لحجم الإنجازات التي تحققت لهذا البلد وشعبه يجد الإنجازات المهمة على جميع الأصعدة التعليمية والاقتصادية والتجارية والتنموية والبيئية والثقافية والإعلامية.
وواصل: ويتضح ذلك جليًا من خلال النهضة التنموية التي أصبحت مثارًا لاهتمام الخبراء والمختصين في العالم، ويثمّن العالم اليوم المملكة بكل اعتزاز وتقدير دورها لمساعدة الأشقاء والأصدقاء ولعلنا في هذا اليوم المجيد ننظر إلى ما تحقق لنجد أنفسنا أمام تحولات كبيرة أعطت دفعة مهمة في جميع النواحي.
وأكد أن كل ذلك جاء بتوفيق الله، ثم بالدعم الكبير والسخي الذي أولته الحكومة الرشيدة لكل القطاعات إيمانًا منها بأهمية ذلك لتوفير الحياة الكريمة للإنسان السعودي وظهوره وظهور بلدة بالمستوى المتميز على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
وأكمل: وتأتي رؤية المملكة 2030 لتبقى نقلة نوعية للوطن ومكانته التنموية والاقتصادية والسياسية وتكرس المفهوم المستقبلي للاستفادة القصوى من ثروات الوطن وأبنائه وفق نظرة شاملة تضع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف أساس تطور الوطن واستقراره وبهذه المناسبة الكريمة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولسمو وزير الداخلية ولسمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وإلى كل مواطن في هذا البلد المعطاء راجيًا لهم جميعًا دوام الصحة والعافية أدام الله عز وطني ورفعته وقيادته الحكيمة وأبقاهم ذخرًا للإسلام والمسلمين وللإنسانية جمعاء.