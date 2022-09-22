محافظ ظهران الجنوب مهنئًا القيادة: المملكة تفخر بمكانة عظيمة من العز والرفعة بين أمم الأرض

إن من فضل الله ونعمته على وطننا الغالي أن هيأ له حكامًا وقادةً أوفياء جعلوا مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار فمنذُ أن تحققت ولله الحمد وحدتنا الوطنية التي بدأ مسيرتها جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل طيب الله ثراه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة والتي تعد أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر.