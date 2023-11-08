"محلي المجمعة" يبحث معالجة السدود وحماية وادي المشقر ووضع مبنى التعليم

ترأس محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة المجمعة والمراكز التابعة لها في جلسته الأولى من دورته الثانية والعشرين التي عقدت في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة، بحضور وكيل المحافظة خالد بن محمد البابطين وأعضاء المجلس.
وفي التفاصيل، استهل محافظ المجمعة الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، وأشار إلى ما تم استعراضه ورفعه من موضوعات تهم المواطنين في المحافظة، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وأوصى المجلس بعددٍ من التوصيات أهمها :
أولاً : الرفع بطلب توسعة طريق الملك فهد السريع الرابط بين الرياض والقصيم مرورًا بمحافظة المجمعة، وذلك للحد من آثار الزحام المروري وتحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.
ثانيًا : معالجة وضع السدود الترابية بحصرها ودراسة الجدوى من وجودها وتحويلها إلى سدود نظامية وفق المواصفات المعتمدة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة وإزالة التعديات المماثلة على الأودية في المحافظة.
ثالثًا : الرفع بطلب حماية مسايل وادي المشقر لضمان حفظ مصادر تغذية الأودية والسدود والمياه الجوفية من التعديات وغيرها.
رابعًا : تأييد توصيات اللجنة الصحية المتضمنة معالجة وضع مبنى مستشفى حوطة سدير المتعثر والإسراع في إيجاد مبنى جديد بدلاً من القائم حاليًا، وإنشاء مبنى للكلى الصناعية ودعم مستشفى تمير بالكوادر التمريضية، ومعالجة وضع مبنى المركز الصحي بتمير بدراسة إمكانية الاستفادة من مبنى الوحدة الصحية سابقًا ونقل المركز إليه.
خامسًا : طلب الإسراع في استكمال مبنى إدارة التعليم بمحافظة المجمعة.
سادسًا: الرفع بطلب استكمال ربط مدينة المجمعة بالمدينة الجامعية لجامعة المجمعة (امتداد طريق عثمان بن عفان، امتداد طريق عمر بن الخطاب، توسعة وتطوير طريق الملك خالد).