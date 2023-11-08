"محلي المجمعة" يبحث معالجة السدود وحماية وادي المشقر ووضع مبنى التعليم

وفي التفاصيل، استهل محافظ المجمعة الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، وأشار إلى ما تم استعراضه ورفعه من موضوعات تهم المواطنين في المحافظة، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.