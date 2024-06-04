200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي في الطائف

وقالت إن ذلك لمتابعة سير أداء الأبناء لاختباراتهم والتنسيق مع المدرسة لمعرفة مواعيد الانصراف للمحافظة عليهم من أي سلوكياتٍ غير سوية. كما ثمّن الدكتور "الغامدي"، جهود إدارات المدارس وكل منسوبيها ومنسوباتها في الإعداد المبكّر والجاهزية العالية، متمنيًا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.