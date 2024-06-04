200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي في الطائف

أكّد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أهمية التعاون والتكامل بين البيت والمدرسة دائمًا، وخلال موسم الاختبارات.
وقالت إن ذلك لمتابعة سير أداء الأبناء لاختباراتهم والتنسيق مع المدرسة لمعرفة مواعيد الانصراف للمحافظة عليهم من أي سلوكياتٍ غير سوية. كما ثمّن الدكتور "الغامدي"، جهود إدارات المدارس وكل منسوبيها ومنسوباتها في الإعداد المبكّر والجاهزية العالية، متمنيًا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.
وكان قد أدى، اليوم، أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بمدارس الطائف والمحافظات التابعة له، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، وسط بيئة تعليمية واستعدادات مكثفة هيأتها إدارات المدارس.
ووقف المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على الجهود المبذولة لدعم الطلاب والطالبات في متوسطة ابن الأثير، في إطار دعم ومساندة المدارس.
وتابعت "سبق" سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، بعدد من المدارس في الطائف؛ حيث تم استقبال الطلاب والطالبات والترحيب بهم، مع توفير كل الإمكانيات لأداء الاختبارات بكل يسرٍ وسهولة.