مدير تعليم ظهران الجنوب يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًّا

رعى مدير التعليم في محافظة ظهران الجنوب طارق بن علي آل فرحان، اليوم الخميس، حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًّا للعام 1443هـ.
شمل التكريم طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في إدارة التعليم بظهران الجنوب، وذلك على مسرح جمعية التنمية الأهلية.
نُظّم الحفل بحضور منسوبي الإدارة ومديري المدارس وأولياء أمور الطلاب المتفوّقين، وقدمه مشرف الإعلام والاتصال أحمد دريني بالنشيد الوطني.
واستهلّ فعالياته بالقرآن الكريم الذي رتله الطالب عبدالسلام أحمد، ثم ألقى مساعد مدير التعليم في محافظة ظهران الجنوب سعيد سعد الوادعي، كلمةً رحّب فيها بمدير التعليم والحضور الكريم، معربًا عن سعادته بهذا الحفل لأبنائنا الطلاب، ومقدمًا شكره للطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم ومعلّميهم على هذا الإنجاز، كما شكر القائمين على نجاح هذه المناسبة.
بعد ذلك ألقى طلاب ابتدائية عمرو بن العاص، نشيدًا جماعيًّا، نال استحسان الحضور، ثم ألقى الطالب عبداللطيف عبدالعزيز آل صالح، كلمة الطلاب المتفوّقين، التي عبّر فيها عن بالغ شكره لإدارة التعليم على هذا التكريم الذي سيزيد من العزيمة بتقديم النجاح، مهنئًا زملاءه الطلاب على تفوقهم، راجيًا من الله العلي القدير لهم التوفيق.
بعدها قدّم معلم اللغة العربية بمتوسطة جعفر بن أبي طالب، عبده أبودية، عبارات من التهاني والتبريكات للطلاب المتفوقين على هذا التميز الذي قدموه، مثمنًا جهود مدير التعليم ومساعديه ومنسوبي الإدارة في الرقي وتقديم الغالي والنفيس لمواصلة النجاح.
وفي ختام الحفل كرّم مدير التعليم ومساعده، الطلاب المتفوقين، وقدّما التهنئة لهم راجين لهم مزيدًا من التفوق.