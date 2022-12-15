مدير تعليم ظهران الجنوب يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًّا

بعد ذلك ألقى طلاب ابتدائية عمرو بن العاص، نشيدًا جماعيًّا، نال استحسان الحضور، ثم ألقى الطالب عبداللطيف عبدالعزيز آل صالح، كلمة الطلاب المتفوّقين، التي عبّر فيها عن بالغ شكره لإدارة التعليم على هذا التكريم الذي سيزيد من العزيمة بتقديم النجاح، مهنئًا زملاءه الطلاب على تفوقهم، راجيًا من الله العلي القدير لهم التوفيق.