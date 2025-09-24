الهلال الأحمر بنجران يشارك بـ27 فرقة في اليوم الوطني 95

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة محمد بن علي العسيري، أن الخطط شملت تمركز الفرق في المواقع الأكثر ازدحامًا، ومنها منتزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز، منتزه الملك فهد (غابة سقام)، والنافورة التفاعلية بحي الفهد، إضافة إلى مواقع أخرى، وذلك بهدف تقديم الاستجابة الطبية العاجلة وتقليل زمن الوصول للحالات الطارئة.