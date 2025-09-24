الهلال الأحمر بنجران يشارك بـ27 فرقة في اليوم الوطني 95

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الـ95 عبر تجهيز 27 فرقة إسعافية، وأربع فرق تدخل سريع، إضافة إلى ست فرق طبية راجلة، وأكثر من 62 متطوعًا ومتطوعة لتغطية مواقع الفعاليات التي تشهد كثافة جماهيرية.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة محمد بن علي العسيري، أن الخطط شملت تمركز الفرق في المواقع الأكثر ازدحامًا، ومنها منتزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز، منتزه الملك فهد (غابة سقام)، والنافورة التفاعلية بحي الفهد، إضافة إلى مواقع أخرى، وذلك بهدف تقديم الاستجابة الطبية العاجلة وتقليل زمن الوصول للحالات الطارئة.
وشدد العسيري على أهمية إفساح الطريق أمام الفرق الإسعافية لتتمكن من مباشرة الحالات سريعًا، داعيًا إلى عدم التردد في طلب الخدمة عبر الرقم (997) أو تطبيق «أسعفني» الذي يتيح تحديد الموقع بدقة، مما يسرع وصول الفرق إلى البلاغات.
كما أشار إلى أن مقرات الهيئة ومراكزها الإسعافية بالمحافظات تزينت بشعارات اليوم الوطني، إلى جانب تخصيص أركان توعوية في مواقع الاحتفالات لتعريف الزوار بالمهارات الإسعافية الأساسية التي قد تسهم في إنقاذ حياة الآخرين.