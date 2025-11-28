تعليم الطائف.. "المالكي" يحصد جائزة المعلم المتميز من مؤسسة حمدان بن راشد

حقق المعلم حامد بن أحمد المالكي من مدرسة عثمان الثقفي بالإدارة العامة للتعليم في الطائف، جائزة المعلم المتميز 2025م ضمن جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لعام 2025 على المستوى الخليجي.
وهنأ المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، المعلم المالكي وأسرته ومدرسته، مثمنًا الجهود التي قدّمها، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها تعليم الطائف محليًا ودوليًا.
وأعرب الغامدي عن أمله في أن يواصل المالكي تميّزه وإبداعه، وأن ينعكس هذا الإنجاز على طلابه ومدرسته، بما يسهم في تمثيل الوطن وتعليم الطائف خير تمثيل.