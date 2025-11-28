تعليم الطائف.. "المالكي" يحصد جائزة المعلم المتميز من مؤسسة حمدان بن راشد

وهنأ المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، المعلم المالكي وأسرته ومدرسته، مثمنًا الجهود التي قدّمها، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها تعليم الطائف محليًا ودوليًا.