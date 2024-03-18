جامعة الملك خالد توقع مذكرة تفاهم مع مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير

وشملت المذكرة مجالات التطوير والابتكار؛ من خلال تحقيق التميز المؤسسي وحوكمة الإجراءات ورفع إنتاجية وكفاءة العاملين وتعزيز الابتكار بما يتوافر من إمكانات للطرفين، والتوعية والتثقيف من خلال العمل على تفعيل المنصات الإعلامية لدى الطرفين لنشر المواد التوعوية والعلمية، إلى جانب تبادل الخبرات مع كلٍ من الخبراء والأكاديميين والضباط المتخصصين لإقامة المحاضرات وتدريس المقررات العلمية في ذات الاتجاه. يذكر أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا للشراكة الفعّالة طيلة السنوات الماضية بين الجامعة ومديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير؛ عطفًا على ما تضطلع به الجهتان من مسؤوليات مشتركة للمجتمع بالمنطقة.