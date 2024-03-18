جامعة الملك خالد توقع مذكرة تفاهم مع مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير

وقع رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مع مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء الدكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني، مذكرة تفاهم بهدف تفعيل التعاون، وتحقيق التكامل والشراكة بما يخدم الأهداف المشتركة بين الطرفين .
وفي التفاصيل، تهدف المذكرة إلى عقد البرامج التدريبية المشتركة في المجالات المتاحة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، والاستفادة من الأنظمة والمنصات الرقمية المشتركة للجهتين، والاشتراك في تنفيذ الدراسات والبحوث العلمية للأولويات البحثية التي يقترحها الطرفان في المجالات ذات العلاقة، إضافة إلى عقد الورش والندوات والملتقيات العلمية وإقامة البرامج والمبادرات المشتركة.
وشملت المذكرة مجالات التطوير والابتكار؛ من خلال تحقيق التميز المؤسسي وحوكمة الإجراءات ورفع إنتاجية وكفاءة العاملين وتعزيز الابتكار بما يتوافر من إمكانات للطرفين، والتوعية والتثقيف من خلال العمل على تفعيل المنصات الإعلامية لدى الطرفين لنشر المواد التوعوية والعلمية، إلى جانب تبادل الخبرات مع كلٍ من الخبراء والأكاديميين والضباط المتخصصين لإقامة المحاضرات وتدريس المقررات العلمية في ذات الاتجاه. يذكر أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا للشراكة الفعّالة طيلة السنوات الماضية بين الجامعة ومديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير؛ عطفًا على ما تضطلع به الجهتان من مسؤوليات مشتركة للمجتمع بالمنطقة.