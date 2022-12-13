إدارة تعليم عسير تحتفل باليوم السعودي والعالمي للتطوع

وقال مدير عام التعليم الدكتور أحمد العُمري، خلال كلمته: إن العمل التطوعي يُعدُّ أبرز مظاهر التقدم والازدهار في المجتمعات، مؤكدًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لم تغفل ذلك التوجه الإنساني النبيل، فكان حاضرًا في مستهدفات رؤية 2030، للوصول بأعداد المتطوعين من قرابة 11 ألف متطوع ومتطوعة إلى مليون متطوع ومتطوعة.