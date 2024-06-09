بعد 5 أيام.. "ضرماء" تختتم فعاليّات "مهرجان البُر" بحضور 40 ألف زائر

اختتمت جمعية التنمية بمحافظة ضرماء، فعاليّات “مهرجان البُر”، الذي امتد خمسة أيام، وبحضور 40 ألف زائر من داخل المحافظة وخارجها، ومنطقة القصيم والشرقية والغربية الجنوبية.

جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من محافظ ضرماء "هزاع بن ناصر بن قرملة"، وبإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشراكة استراتيجية مع بلدية المحافظة، وتضمّنت فعاليّات المهرجان العديد من الأركان والزوايا للمزارعين لعرض محصولهم من البُر.

كما اشتمل على خيمة شعبية تحاكي قصصًا تراثية ولقاءات مع المزارعين، إضافةً إلى تنظيم معارض تسويقية للأسر المنتجة، ومسرح ترفيهي وثقافي تضمَّن مسابقات وجوائز للحضور.