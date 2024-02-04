"الحارثي" تدير جلسة حقوق الإنسان وإنجازات التنمية السعودية المستدامة في جنيف

وتمّ في الجلسة الجانبية استعراضُ تقرير المملكة العربية السعودية وتجربتها في جعل الأولوية للاستثمار في التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية؛ حيث كل ذلك يصبُّ في تحقيق المملكة لأهداف تنميتها المستدامة، وقد أكدت المحامية جود الحارثي في مشاركتها، على أن أهم المحفزات هو رؤية ٢٠٣٠ التي جعلت المملكة تحقّق أهداف تنميتها المستدامة في كل القطاعات التي هيأت المملكة خلال فترةٍ قصيرة لمرحلة انتقالية لتطوير حقوق الإنسان في مجتمعها، ومما جعل السعودية مثالًا للدول الأخرى في استراتيجيتها لتحقيق حقوق الإنسان، وربطها بإنجاز أهداف التنمية المستدامة.