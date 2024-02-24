"أكاديمية تهامة" بالمجاردة تنظم فعاليات متنوعة احتفالاً بيوم التأسيس السعودى

نظمت أكاديمية تهامة التطوعية التابعة لجمعية البر بمحافظة المجاردة معرضًا وفعاليات متنوعة احتفالاً بيوم التأسيس السعودي، والذي نفّذته غرفة أبها فرع محافظة المجاردة.
وشهد المعرض الذي أقيم على مدار يومي الخميس والجمعة 22-23 فبراير حضوراً كبيراً من أهالي المحافظة والسواح.
وضم المعرض مشاركة العديد من الأُسر المنتجة تحت أكثر من أربعة عشر براند، ورواد ورائدات أعمال وإعلاميين .
وأقيمت خلال المعرض أنشطة تفاعلية شارك فيها الحضور، وارتكزت على مناسبة يوم التأسيس السعودي، الذي تحتفل به المملكة العربية السعودية كل عام في الثاني والعشرين من شهر فبراير، ويصادف ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية.