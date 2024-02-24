"أكاديمية تهامة" بالمجاردة تنظم فعاليات متنوعة احتفالاً بيوم التأسيس السعودى

وأقيمت خلال المعرض أنشطة تفاعلية شارك فيها الحضور، وارتكزت على مناسبة يوم التأسيس السعودي، الذي تحتفل به المملكة العربية السعودية كل عام في الثاني والعشرين من شهر فبراير، ويصادف ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية.