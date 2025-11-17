بيئة مكة تنفّذ فعالية "غرس اليوم… ظل الغد" لتعزيز الوعي البيئي في مدارس جدة

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التي ينفذها الفرع لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك مبادرة السعودية الخضراء، مؤكدًا أن إشراك الطلاب والطالبات عنصر أساسي في تحقيق الاستدامة البيئية.