بيئة مكة تنفّذ فعالية "غرس اليوم… ظل الغد" لتعزيز الوعي البيئي في مدارس جدة

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بقسم التوعية البيئية وتعزيز القدرات بإدارة البيئة، وبالتعاون مع المدرسة الابتدائية العاشرة بمحافظة جدة، مبادرة تشجير تحت شعار (غرس اليوم… ظل الغد)، بمشاركة واسعة من منسوبات المدرسة من معلمات وإداريات وطالبات، وذلك ضمن جهود وزارتي البيئة والمياه والزراعة والتعليم لتعزيز الوعي البيئي وتوسيع ثقافة التشجير في المجتمع المدرسي.
وشهدت الفعالية تقديم شرح توعوي حول أهمية التشجير وأثره في الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء، إلى جانب تدريب عملي للطالبات على طرق غرس الشتلات والعناية بها.
وعبّرت مديرة المدرسة مريم موسى الزهراني عن اعتزازها بتفاعل منسوبات المدرسة مع هذه المبادرة، مؤكدة أن مشاركة المعلمات والإداريات والطالبات تعكس روح المسؤولية المشتركة تجاه البيئة، مشيرة إلى أن مبادرات التشجير ليست مجرد عمل بيئي، بل هي قيمة تربوية نسعى لغرسها في نفوس الطالبات.
من جانبه، أكد مدير إدارة البيئة المهندس عبدالله الصبحي أهمية إشراك المؤسسات التعليمية في برامج التشجير، مشيرًا إلى أن تفاعل المدرسة يعزز الأثر الإيجابي للمبادرة، ويُسهم في نشر الوعي البيئي بين الأجيال الناشئة.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التي ينفذها الفرع لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك مبادرة السعودية الخضراء، مؤكدًا أن إشراك الطلاب والطالبات عنصر أساسي في تحقيق الاستدامة البيئية.