"كيان" و"تمكين" توقعان شراكة لدعم الأيتام من ذوي الظروف الخاصة بالشرقية

وقال رياض العبد الكريم المدير التنفيذي بجمعية كيان للأيتام: سعياً من جمعية كيان للأيتام بعقد الشراكات المجتمعية مع الجمعيات غير الربحية التي تعنى بالأيتام ذوي الظروف الخاصة، حرصنا في الجمعية على زيارة جمعية أيتام الشرقية "تمكين" للاطلاع على برامجهم وخدماتهم التي تقدمها للأيتام ومناقشة أوجه التعاون بين الجمعيتين، لما فيه خدمة المستفيدين. وقد تحقق ذلك بعون الله وتم التوقيع فيما بيننا".