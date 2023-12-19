"كيان" و"تمكين" توقعان شراكة لدعم الأيتام من ذوي الظروف الخاصة بالشرقية

وقعت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية أيتام الشرقية "تمكين" بهدف التعاون المشترك فيما يعود نفعه على مستفيدي الطرفين.
ومثل جمعية كيان للأيتام، رياض بن محمد العبد الكريم المدير التنفيذي، كما مثل جمعية أيتام الشرقية "تمكين" مشعل بن فهد الجويرة المدير التنفيذي.
واتفق الطرفان على التعاون والتنسيق المشترك والتكامل فيما بينهما بما يعود نفعه على مستفيدي الطرفين، وتم التوقيع في مقر جمعية "كيان" للأيتام بالرياض.
وقال رياض العبد الكريم المدير التنفيذي بجمعية كيان للأيتام: سعياً من جمعية كيان للأيتام بعقد الشراكات المجتمعية مع الجمعيات غير الربحية التي تعنى بالأيتام ذوي الظروف الخاصة، حرصنا في الجمعية على زيارة جمعية أيتام الشرقية "تمكين" للاطلاع على برامجهم وخدماتهم التي تقدمها للأيتام ومناقشة أوجه التعاون بين الجمعيتين، لما فيه خدمة المستفيدين. وقد تحقق ذلك بعون الله وتم التوقيع فيما بيننا".
وأوضح مشعل بن فهد الجويرة المدير التنفيذي بجمعية أيتام الشرقية "تمكين": الهدف الأساس من توقيع هذه الاتفاقية هو تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والذي يعد أساس انطلاق الجمعيات الخيرية، مبيناً أن هذه الخطوة دليل على تضافر الجهود بين الجمعيات بما يصب في مصلحة المستفيد وتحقيق أهدافها واستمرار الاستقرار الذي هو أساس الحياة.
يشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من يقين جمعية كيان" الطرف الأول" بأهمية الدور المجتمعي للقطاع الثالث وبمسؤوليته تجاه المجتمع وحرصه على النفع العام وقناعته بالدور الرائد الذي تقوم به جمعية أيتام الشرقية تمكين " الطرف الثاني" كجمعية خيرية تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومقرها الدمام، والتي تهتم برعاية الأيتام من الجنسين من ذوي الظروف الخاصة وتقديم الرعاية الشاملة لهم ولعوائلهم.