تجمع جازان الصحي ينجز تطوير وتشغيل 38 غرفة عزل في مستشفيات ومراكز المنطقة

وشمل المشروع إحلال وتطوير وصيانة 38 غرفة عزل موزعة على مركز الدرن بالمضايا، المركز الصحي بمقر الإيواء التابع للأفواج الأمنية، إضافة إلى مستشفيات صامطة، الريث، صبيا، الموسم، ضمد، أحد المسارحة، العيدابي، بني مالك، والحرث.