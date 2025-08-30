تجمع جازان الصحي ينجز تطوير وتشغيل 38 غرفة عزل في مستشفيات ومراكز المنطقة

في خطوة نوعية لتعزيز الجاهزية الوقائية، أنجز تجمع جازان الصحي ممثلاً بإدارة التشغيل مشروع تطوير وصيانة عدد من غرف العزل في مستشفيات ومراكز صحية بالمنطقة، وذلك وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة.
وشمل المشروع إحلال وتطوير وصيانة 38 غرفة عزل موزعة على مركز الدرن بالمضايا، المركز الصحي بمقر الإيواء التابع للأفواج الأمنية، إضافة إلى مستشفيات صامطة، الريث، صبيا، الموسم، ضمد، أحد المسارحة، العيدابي، بني مالك، والحرث.
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى مكافحة العدوى، وتحقيق أعلى درجات الأمان للمرضى والممارسين الصحيين، ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف البنية التحتية للمرافق الصحية بالمنطقة.
وأكد تجمع جازان الصحي أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامه بتحسين بيئة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما ينسجم مع مستهدفات شركة الصحة القابضة وبرنامج التحول الصحي، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
ويواصل التجمع تنفيذ مشروعات تطويرية متلاحقة تهدف إلى رفع جودة الخدمات وضمان تقديم رعاية صحية آمنة ومتقدمة للمستفيدين في المنطقة.