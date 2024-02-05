جامعة أم القرى توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع مستشفى الليث العام

أبرمت جامعة أم القرى، ممثلة بكلية العلوم الصحية بالليث، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة مجتمعية مع مستشفى الليث العام.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والتطوعية الصحية.
وتتضمن النطاقات التالية: التدريب والتعليم، وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والأيام العالمية التي تخدم جميع الموضوعات الصحية والطبية.
كما تتضمن الاتفاقية: دعم طلاب الامتياز ومتابعة مسيرتهم التدريبية خلال فترة الامتياز، والمشاركة في الأبحاث المعتمدة على البيانات، وتطوير العملية البحثية الطبية، والمشاركة في الأعمال التطوعية الصحية وحملات التطعيم المجتمعية، والمساعدة في عملية التثقيف الصحي للمرضى والمراجعين.
وجرى توقيع هذه المذكرة الواعدة من قبل ممثل الجامعة عميد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتور مشاري غرم الله المالكي، وممثل التجمع الصحي الأول مدير مستشفى الليث العام طارق العيافي.
جاء ذلك بحضور محافظ الليث عمران الزهراني، ووكيل كلية العلوم الصحية بالليث للشؤون الأكاديمية الدكتور مهند صلاح كلكتاوي.