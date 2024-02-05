جامعة أم القرى توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع مستشفى الليث العام

كما تتضمن الاتفاقية: دعم طلاب الامتياز ومتابعة مسيرتهم التدريبية خلال فترة الامتياز، والمشاركة في الأبحاث المعتمدة على البيانات، وتطوير العملية البحثية الطبية، والمشاركة في الأعمال التطوعية الصحية وحملات التطعيم المجتمعية، والمساعدة في عملية التثقيف الصحي للمرضى والمراجعين.