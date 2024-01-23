انطلاق المبادرة الصحية للتوعية عن الأمراض المعدية ومكافحتها بحائل

وأوضحت "صحة حائل" أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية أفراد المجتمع من الإصابة بالأمراض المعدية، وتستهدف كل فئات المجتمع، وتستمرّ ثلاثة أيام من كل أسبوع لمدة شهر كامل.