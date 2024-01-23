انطلاق المبادرة الصحية للتوعية عن الأمراض المعدية ومكافحتها بحائل

أطلق مديرُ عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، الاثنين؛ المبادرةَ الصحية للتوعية عن الأمراض المعدية وطرق انتقالها ومكافحتها والوقاية منها، في بهو "العثيم مول" في حائل.
جاء ذلك بحضور مساعد المدير العام للصحة العامة، وبمشاركة: تجمع حائل الصحي، وجمعية سفانة الصحية، ومركز الأزمات والكوارث، والتطوّع الصحي.
وأوضحت "صحة حائل" أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية أفراد المجتمع من الإصابة بالأمراض المعدية، وتستهدف كل فئات المجتمع، وتستمرّ ثلاثة أيام من كل أسبوع لمدة شهر كامل.
وأشارت إلى أن الأمراض المعدية السارية تنتج غالبًا بسبب قصور الوعي لبعض الفئات من الأفراد حيال اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الصحية اللازمة.