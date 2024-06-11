جدة.. إنقاذ عين "عشرينية" تعرضت لحروق من الدرجة الثالثة

تمكّن فريق طبي بمستشفى العيون بجدة عضو تجمّع جدة الصحي الثاني، من إجراء عملية معقدة لشابة عشرينية بعد تعرضها لحروق شديدة من الدرجة الثالثة في العين.
وتسببت تلك الحادثة للمصابة بتدهور حاد بالنظر والتصاقات شديدة، إضافة إلى عتامة في القرنية.
وقال الفريق الطبي المكون من استشاري القرنية د. حسين مرفق، ود. مازن الزهراني: إن هذه التقنية الجراحية المستخدمة من أحدث التقنيات الحديثة في زراعة الخلايا الجذعية في العالم (SLET Autograft)، عبارة عن نقل خلايا جذعية من قرنية العين السليمة للمريض؛ لزراعتها في العين المصابة دون تأثير على صحة العين السليمة.
بعد ذلك تبدأ الخلايا الجذعية بالنمو في العين المصابة، لتبدأ مرحلة الاستشفاء وصفاء القرنية وتحسّن النظر.
وقد تكللت العملية بالنجاح؛ كأول زراعة خلايا جذعية في مستشفى العيون بجدة، ولله الحمد.
يُذكر أن تجمّع جدة الصحي الثاني يتكون من 7 مستشفيات و38 مركز رعاية صحية، تسعى جميعها إلى تطوير جودة حياة الموظف وصحة السكان والكفاءة وتحسين القيمة، وجودة الرعاية وسهولة الوصول؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030.