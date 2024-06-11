جدة.. إنقاذ عين "عشرينية" تعرضت لحروق من الدرجة الثالثة

وقال الفريق الطبي المكون من استشاري القرنية د. حسين مرفق، ود. مازن الزهراني: إن هذه التقنية الجراحية المستخدمة من أحدث التقنيات الحديثة في زراعة الخلايا الجذعية في العالم (SLET Autograft)، عبارة عن نقل خلايا جذعية من قرنية العين السليمة للمريض؛ لزراعتها في العين المصابة دون تأثير على صحة العين السليمة.