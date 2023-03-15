الرياض.. ثانوية "العز بن عبدالسلام" تحتفل بيوم العلَم

وكانت وزارة التعليم قد وجّهت جميع إدارات التعليم ومكاتبها للاحتفال بيوم العلم بالمدارس بعدد من الفعاليات؛ منها توشح مباني ومقرات وزارة التعليم بعلَم المملكة، ورفع العلم في الطابور الصباحي على السارية، وترديد النشيد الوطني على مدار خمسة أيام، ورفع العلم في ردهات المدارس وداخل الفصول، وتنظيم معارض خاصة للتعريف بالعلَم السعودي وغيرها من الفعاليات المصاحبة لهذا اليوم.