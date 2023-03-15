الرياض.. ثانوية "العز بن عبدالسلام" تحتفل بيوم العلَم

احتفلت ثانوية العز بن عبدالسلام بالرياض، بيوم العلَم، الذي يوافق يوم 11 من مارس من كل عام؛ حيث نظّمت إدارة المدرسة، برامج عديدة بهذه المناسبة الغالية لرفع العلم والاحتفاء به، بمشاركة الطلاب والمعلمين تحت إشراف عبدالإله المقرن.
وألقى مدير المدرسة علي القيسي، كلمةً قال فيها: إن يوم العلَم هو مصدر فخر واعتزاز للجميع، ومناسبة غالية تجسّد أهمية العلَم السعودي والذي يمثل رمزية الدولة ووحدتها؛ سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن والقيادة، وأن يُديم نعمة الأمن والاستقرار على هذه البلاد.
وشارك عدد من الطلاب في الإذاعة المدرسية والاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة، تحدثوا من خلالها عن تاريخ العلَم السعودي ومراحل تطوره ودلالاته الوطنية والتاريخية وأهميته في تعزيز الانتماء وترسيخ قيمة العلَم الوطني وأهمية احترامه.
وكانت وزارة التعليم قد وجّهت جميع إدارات التعليم ومكاتبها للاحتفال بيوم العلم بالمدارس بعدد من الفعاليات؛ منها توشح مباني ومقرات وزارة التعليم بعلَم المملكة، ورفع العلم في الطابور الصباحي على السارية، وترديد النشيد الوطني على مدار خمسة أيام، ورفع العلم في ردهات المدارس وداخل الفصول، وتنظيم معارض خاصة للتعريف بالعلَم السعودي وغيرها من الفعاليات المصاحبة لهذا اليوم.