هيئة تطوير محمية الإمام تركي تشارك في معرض للصيد والصقور بقطر

وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، موئلًا طبيعيًا لأكثر من 162 نوعًا من الكائنات الفطرية، بينها أنواع نادرة مثل: غزلان الريم والمها الوضيحي والنعام ذو الرقبة الحمراء، إلى جانب أكثر من 179 نوعًا نباتيًا، مثل أشجار الطلح والسدر، كما تعتبر المحمية من أجمل وجهات التنزه والرحلات البرية والتخييم والصيد المستدام.