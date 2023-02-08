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خلال مؤتمر "ليب".. مايكروسوفت تعلن عن إطلاق خدمات سحابية لأول مرة بالمملكة

عقد بالرياض بمشاركة أكثر من 350 متحدثًا يمثلون 40 دولة حول العالم
خلال مؤتمر "ليب".. مايكروسوفت تعلن عن إطلاق خدمات سحابية لأول مرة بالمملكة
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سبق

انطلق المؤتمر التقني "ليب 23" في مدينة الرياض يوم الاثنين الموافق 6 / 2 / 2023م والذي يُعد أحد أكبر المؤتمرات التقنية عالميًا، وحظي المؤتمر بأصداء واسعة وذلك بمشاركة أكثر من 350 متحدثًا يمثلون أكثر من 40 دولة حول العالم.

وتفصيلاً، شارك في المؤتمر الكثير من الشركات العالمية والمحلية ومنها شركة مايكروسوفت التي أعلنت خلال مؤتمر "ليب 23" عن توقيع إتفاقية بمبلغ ملياري دولار، وذلك لإنشاء مركز بيانات سحابي لأول مرة في المملكة العربية السعودية إسهامًا برؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي ولزيادة النهضة والتطور بالمملكة العربية السعودية وخدمة المنطقة.

رؤية المملكة 2030
شركة مايكروسوفت
التحول الرقمي
المؤتمر التقني الدولي ليب 23
ليب 23

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