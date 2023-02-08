خلال مؤتمر "ليب".. مايكروسوفت تعلن عن إطلاق خدمات سحابية لأول مرة بالمملكة

وتفصيلاً، شارك في المؤتمر الكثير من الشركات العالمية والمحلية ومنها شركة مايكروسوفت التي أعلنت خلال مؤتمر "ليب 23" عن توقيع إتفاقية بمبلغ ملياري دولار، وذلك لإنشاء مركز بيانات سحابي لأول مرة في المملكة العربية السعودية إسهامًا برؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي ولزيادة النهضة والتطور بالمملكة العربية السعودية وخدمة المنطقة.