بعد 15 عامًا.. "المالكي" يعود إلى أديلايد ممثلًا للملحقية الثقافية

وكان المالكي قد ترأس النادي السعودي في أديلايد عام 2010، حين أشرف على تنظيم حفلات التخرج والأنشطة الطلابية، وكان يحرص على دعوة ممثلي الملحقية والسفارة. واليوم، يعود إلى المكان ذاته بصفته مسؤولًا رسميًا، مشاركًا في تكريم جيل جديد من المبتعثين.