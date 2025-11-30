بعد 15 عامًا.. "المالكي" يعود إلى أديلايد ممثلًا للملحقية الثقافية

شهدت مدينة أديلايد الأسترالية لحظة لافتة خلال حفل التخرج الذي نظمه النادي السعودي، بحضور الدكتور جعفر المالكي، مدير الخدمات الطلابية والإرشاد الأكاديمي في الملحقية الثقافية بأستراليا، والذي عاد للمشاركة بعد خمسة عشر عامًا من تولّيه رئاسة النادي نفسه.
وكان المالكي قد ترأس النادي السعودي في أديلايد عام 2010، حين أشرف على تنظيم حفلات التخرج والأنشطة الطلابية، وكان يحرص على دعوة ممثلي الملحقية والسفارة. واليوم، يعود إلى المكان ذاته بصفته مسؤولًا رسميًا، مشاركًا في تكريم جيل جديد من المبتعثين.
وفي كلمته بالحفل، أشار المالكي إلى أن عودته لأديلايد تعكس التحول الطبيعي في مسار المبتعث، من طالب إلى موقع قيادي، معتبرًا أن خدمة الطلبة امتداد لمسيرته الطلابية، وأحد أهم إنجازات برنامج الابتعاث.
ونوّه إلى استمرار النادي السعودي في أديلايد بتنظيم الحفلات والأنشطة، مؤكدًا أن الشراكة بين النادي والملحقية تُسهم في دعم الطالب وتعزيز صورته، وتعكس قدرات المبتعثين في العمل المؤسسي والمجتمعي.
ولاقت مشاركة المالكي تفاعلًا كبيرًا من الحضور، كونها تمثل قصة نجاح بدأت من العمل الطلابي، وانتهت بموقع إشرافي يخدم المبتعثين ويوجههم أكاديميًا.