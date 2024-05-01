مديرة "تعليم جدة": التحول الوطني أول برامج رؤية 2030 نحو الريادة العالمية

أكدت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي أن التحول الوطني أول برامج رؤية 2030 نحو الريادة العالمية.
جاء ذلك خلال تدشينها اليوم الأربعاء ندوة التحول "فرص وتحديات" والتي نظمتها إدارة التطوير والتحول بحضور مديري الإدارات ومكاتب التعليم ورؤساء الأقسام والوحدات التنظيمية بتعليم جدة.
وقالت "اللهيبي": قطاع التعليم من أهم المرتكزات التنموية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن (رؤية المملكة 2030) سعياً لتحقيق التميز التعليمي محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويأتي التحول المؤسسي كأحد التوجهات الأساسية التي تؤكد عليها وزارة التعليم، عن طريق تبنّي كل ما من شأنه تحسين العمليات، وتعزيز النجاح المؤسسي والتنافسية والنمو المستدام.
وأشارت إلى أهمية تبادل الخبرات بين القطاعات المتناظرة من بيوت الخبرة، التي كان لها السبق في خوض تجربة التحول المؤسسي الناجح.
وشهدت الندوة جلسات من متحدثين من قطاعات مختلفة في التحول الرقمي، حيث تحدث في الجلسة الأولى التي أدارتها د. نورة الغامدي مديرة إدارة التطوير والتحول، مدير قطاع الأعمال بوزارة التجارة فرع منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالرحمن عبيدالله الحربي عن التحول الرقمي لخدمات وزارة التجارة والتفاعل والتواصل على البوابة الإلكترونية للوزارة.