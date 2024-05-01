مديرة "تعليم جدة": التحول الوطني أول برامج رؤية 2030 نحو الريادة العالمية

وقالت "اللهيبي": قطاع التعليم من أهم المرتكزات التنموية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن (رؤية المملكة 2030) سعياً لتحقيق التميز التعليمي محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويأتي التحول المؤسسي كأحد التوجهات الأساسية التي تؤكد عليها وزارة التعليم، عن طريق تبنّي كل ما من شأنه تحسين العمليات، وتعزيز النجاح المؤسسي والتنافسية والنمو المستدام.