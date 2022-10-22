بـ160 ساعة تدريبية استفاد منها 39 يتيمًا ويتيمة.. "أبناء" تختتم "تمهير"

كما يحرص البنك على دعم أكبر عدد ممكن من الجمعيات في الشراكة مع مثل هذه البرامج المفيدة التي يعود نفعها للمستفيدين، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في الشراكات المجتمعية، مختتمًا حديثه بالشكر للقائمين على "أبناء" للتعاون والذي سيستمر بإذن الله في برامج قادمة.