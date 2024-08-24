الطائف.. "إرادة" يصدر أكثر من 5 آلاف تقرير طبي في النصف الأول من 2024

أصدر قسم التقارير الطبية بمجمع إرادة والصحة النفسية عضو تجمع الطائف الصحي، 5650 تقريرًا طبيًّا خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحال 2024.
وأوضحت إدارة المجمع أن هذه الإحصائية شملت التقارير الطبية، وتقارير اللجان، والتقارير الجنائية، وكذلك التقارير الشخصية، والتقارير الصادرة بناء على مخاطبات الجهات الرسمية، إضافة إلى تقارير الإجازات المرضية والمشاهد الإلكترونية.
وذكرت أن جميع التقارير التي تصدر من المجمع؛ يتم التعامل معها بالسرية التامة بناء على التعاميم الواردة التي تنظم آلية إصدارها للحفاظ على خصوصيات المستفيدين.