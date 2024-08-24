الطائف.. "إرادة" يصدر أكثر من 5 آلاف تقرير طبي في النصف الأول من 2024

وأوضحت إدارة المجمع أن هذه الإحصائية شملت التقارير الطبية، وتقارير اللجان، والتقارير الجنائية، وكذلك التقارير الشخصية، والتقارير الصادرة بناء على مخاطبات الجهات الرسمية، إضافة إلى تقارير الإجازات المرضية والمشاهد الإلكترونية.