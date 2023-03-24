سوق بارق الرمضاني يجذب المتسوقين بجمال ساحاته وتوفر الحاضنات للأسر المنتجة

شهد سوق محافظة بارق الرمضاني الذي أنشأته إدارة الخدمات ببلدية محافظة بارق عصر أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ إقبالاً كبيراً من الباعة والمتسوقين وتنوعت الأطعمة الرمضانية بها حيث يجد المتسوق جميع ما يرغب مع شكل السوق الجمالي الذي جذب المتسوقين.