سوق بارق الرمضاني يجذب المتسوقين بجمال ساحاته وتوفر الحاضنات للأسر المنتجة

شهد سوق محافظة بارق الرمضاني الذي أنشأته إدارة الخدمات ببلدية محافظة بارق عصر أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ إقبالاً كبيراً من الباعة والمتسوقين وتنوعت الأطعمة الرمضانية بها حيث يجد المتسوق جميع ما يرغب مع شكل السوق الجمالي الذي جذب المتسوقين.
وتفصيلاً، عملت بلدية بارق على توفير حاضنات للأسر المنتجة ذات شكل جميل وقامت بأعمال الدهانات لساحات السوق، وكانت انسيابية حركة السير سهلة ومنظمة بإشراف شرطة ومرور المحافظة رغم كثافة المتسوقين في اليوم الأول وكان الانطباع المبدئي للباعة والمتسوقين عن السوق الرمضاني مرضياً.
وقام مراقبو قسم صحة البيئة ببلدية بارق بأعمالهم الرقابية على البسطات في السوق وفي الأسواق الرمضانية بالمراكز التابعة بها، وذلك للتأكد من وجود التصاريح اللازمة للباعة من شهادات صحية وغيرها والتأكد من سلامة الأطعمة وطريقة إعدادها.
وأسفرت الجولة عن بعض المخالفات تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وسيتواجد المراقبون بشكل يومي حرصاً على سلامة المواطن وما يقدم له من أطعمة.