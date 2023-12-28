"آل هيازع": الخطاب الملكي يكشف جهودَ السعودية لتتبوّأ المكانة التي تستحقّها في صدارة العالم

وأضاف: "إذ كان الاقتصاد السعودي الأسرع نموًّا بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، ويرجع ذلك لتخطيط استراتيجي يعتمد على تنويع مصادر الدخل، واجتذاب الاستثمارات المحلية والعالمية، وتوطين الصناعات، وفتح المجال أمام كبرى الشركات من مختلف دول العالم؛ لتصبح العاصمة الرياض المقرّ الرئيس لها، ومن ثمّ ينعكس ذلك إيجابيًّا على توفير فرص عمل جيدة لأبناء الوطن، خاصة إذا نظرنا إلى تطوير مجال السياحة، وما حدث من تحديث لمنظومة الضيافة، واستقبال المزيد من ضيوف الرحمن حجّاجًا ومعتمرين وتسهيل أداء نسكهم".