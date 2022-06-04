7 آلاف متدرّب ومتدرّبة يؤدون الاختبارات النهائية بـ"تقني تبوك" غدًا

وقال "البلوي": إن عدد المتدرّبين والمتدرّبات الذين انتظموا في الاختبارات النهائية بلغ 7011 متدربًا ومتدربة في جميع البرامج التدريبية المنفذة تقنيًّا ومهنيًّا لعشر منشآت تدريبية، ما بين كليات تقنية للبنين والبنات وفروع الكليات ومعاهد صناعية ثانوية.