7 آلاف متدرّب ومتدرّبة يؤدون الاختبارات النهائية بـ"تقني تبوك" غدًا

يؤدّي أكثر من سبعة آلاف متدرب ومتدربة، غدًا الأحد، في منشآت التدريب التقني بمنطقة تبوك؛ الامتحانات النهائية للفصل التدريبي الثاني للعام 1443هـ.
يأتي ذلك وسط استعدادات مكثفة في المنشآت التدريبية؛ لتهيئة أفضل الظروف المناسبة أمام متدربيها لإجراء الاختبارات في بيئة مناسبة وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي، حرص المنشآت التدريبية على تهيئة أفضل الظروف المناسبة أمام متدربيها لإجراء الامتحانات المقررة، بعد أن استعدّت بشكل كامل خلال الفترة الماضية لإجراء تلك الامتحانات.
وقال "البلوي": إن عدد المتدرّبين والمتدرّبات الذين انتظموا في الاختبارات النهائية بلغ 7011 متدربًا ومتدربة في جميع البرامج التدريبية المنفذة تقنيًّا ومهنيًّا لعشر منشآت تدريبية، ما بين كليات تقنية للبنين والبنات وفروع الكليات ومعاهد صناعية ثانوية.
وأضاف أن هذه المنشآت تزخر بما يقرب من 422 عضو هيئة تدريب يقودون العملية التدريبية بتميز.
كما أكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك، اهتمام المؤسسة في ظلّ توجيهات المحافظ على تهيئة وخلق بيئة مناسبة لأداء اختبارات أبنائها المتدرّبين والمتدربات في جميع المنشآت التدريبية.
وقدم "البلوي" شكره لعمداء وعميدات الكليات التقنية وفروع الكليات ومديري المعاهد الصناعية الثانوية الذين يُسهمون في تطبيق أعلى معايير الجودة للاختبارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لسير الامتحانات وفق الضوابط والقواعد الموضوعة في هذا الشأن.