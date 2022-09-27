اختتام فعاليات الملتقى السنوي الأول للمؤسسات الأهلية

شهد الملتقى الذي نظمه مجلس المؤسسات الأهلية على مدى يومين، في يومه الأول وبحضور المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، توقيع مذكرات تفاهم بين مجلس المؤسسات الأهلية وبين عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية من أهمها: برنامج التحول الوطني، وبرنامج ضيوف الرحمن، ومركز خدمات المانحين، وإطلاق أعمال مركز إدارة المعرفة للقطاع غير الربحي.