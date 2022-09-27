اختتام فعاليات الملتقى السنوي الأول للمؤسسات الأهلية

اختتمت فعاليات الملتقى السنوي الأول للمؤسسات الأهلية، الاثنين، في الرياض، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
شهد الملتقى الذي نظمه مجلس المؤسسات الأهلية على مدى يومين، في يومه الأول وبحضور المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، توقيع مذكرات تفاهم بين مجلس المؤسسات الأهلية وبين عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية من أهمها: برنامج التحول الوطني، وبرنامج ضيوف الرحمن، ومركز خدمات المانحين، وإطلاق أعمال مركز إدارة المعرفة للقطاع غير الربحي.
كما أطلق الوزير عددًا من منتجات ومبادرات المجلس، منها: إطلاق ملتقى "سفير" لمنسوبي المؤسسات الأهلية، ومنصة المنتجات، والحاضنة الافتراضية للمؤسسات الناشئة، وبرنامج الولاء للمؤسسات الأهلية، وسياسات ولوائح معايير حوكمة المؤسسات الأهلية.
وكذا إطلاق خدمة التدريب الإلكتروني للمؤسسات "رواق"، وإطلاق مجتمعات الممارسة المهنية مثل: مجتمع التواصل المؤسسي ومجتمع الاستثمار الاجتماعي ومجتمع الممارسة المالية، إضافة إلى الأدلة التي أصدرها المجلس، وإطلاق أعمال مركز إدارة المعرفة.